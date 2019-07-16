واشنطن بوست: ظريف مُحتجز في نيويورك.. لا يمكنه التنقل والحركة

2019/07/16 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن #واشنطن منحت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد #ظريف تأشيرة دخول لحضور اجتماع للأمم المتحدة، إلا أنها منعته من […]

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