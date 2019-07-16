“بالصور”.. مصابون بحالة خطرة.. مخمور يهشم سيارة ويتسبب بمقتل طفل في بغداد

2019/07/16 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تسبب رجل مخمور كان يقود سيارته من نوع “رانج روفر” بسرعة جنونية، بحادث مروري مروع على طريق محمد القاسم في بغداد.وبحسب شهود عيان قالوا لـ”يس عراق”، إن “العائلة في السيارة من نوع “السايبة” بين قتلى ومصابين تم نقلهم إلى المستشفى”.وقال شرطي مرور كان قريب من مكان الحادث، إنه “تم نقل […]

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