الحشد ينفذ خطة أمنية في منفذ عرعر لتأمين طريق الحجاج

2019/07/16 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – المثنى

أعلن اللواء 26 في الحشد الشعبي، عن تنفيذ خطة أمنية لتأمين طريق الحجاج عبر منفذ عرعر الحدودي.

وقال آمر اللواء ميثم الزيدي في

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