وصول الوفد الكردي الى بغداد برئاسة مسرور البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان

2019/07/16 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن نائب في البرلمان عن تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، ريبوار كريم، وصول وفد وزاري رفيع من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور البارزاني،

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