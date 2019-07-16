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وصول الوفد الكردي الى بغداد برئاسة مسرور البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان


وصول الوفد الكردي الى بغداد برئاسة مسرور البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان
2019/07/16 | 11:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

أعلن نائب في البرلمان عن تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، ريبوار كريم، وصول وفد وزاري رفيع من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور البارزاني،

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