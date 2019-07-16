امين يونس - عسى

2019/07/16 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس أعرفُ حمكو لدرجةٍ ، أستطيعُ توَقُع مزاجه أوّل ما أقابله ..وأستشِف الوجهة التي يرغب في مناقشتها معي .ولم يطُل إنتظاري إذ بادرَ قائلاً : - أتعلم ان العديد من الأصدقاء والمعارف ، مُستغربون من صمتك تجاه مايجري من أحداث سياسية ..في حين تتحدث عن أشياء ثانوية مثل البيئة والتربية وما إلى ذلك .فما هو السبب ؟ * ماذا تُريد ياحمكو ؟ هل ترغب في أن أعترفَ لكَ بعجزي عن فهم مايحدث على الساحة ، ناهيك......

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