عبدالرزاق دحنون - عندما كانت أمي صغيرة

2019/07/16 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون في تلك الأيام العجاف من أعوام الحرب العالمية الثانية كانت بلاد الشام تعيش ضائقة اقتصادية ضنكة أصابت البشر والحيوان في مقتل.كانت أمي عيوش دهنين فتاة في الثامنة أو التاسعة من عمرها تخرج آنذاك مع أهلها الذين يعملون في الزراعة إلى براري مدينة إدلب في الشمال السوري لقطاف ثمار الزيتون من كرومهم وبساتينهم.أو "حواش الزيتون" كما يقال عندنا في إدلب, وهي من كلمة "الحَشُّ" بفتح الحاء وضمها أي البستان, والجم......

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