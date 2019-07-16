2019/07/16 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: المرجع اليعقوبي (دام ظله) يوضح سمات الخطيب الناجح ودوره في الإصلاح والمواجهة الحضارية استمرار معاناة مواطني صلاح الدين من غياب مفردات البطاقة التموينية لعدة أشهر مكتب المرجع اليعقوبي (دام ظله) في مشهد المقدسة يقيم احتفالية بذكرى مولد الإمام الرضا عليه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 15 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

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