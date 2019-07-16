النفط تقدم شكرها للحشد الشعبي لجهوده بدرء المخاطر عن حقل مجنون النفطي

2019/07/16 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب وكيل وزارة النفط فياض حسن نعمة، الثلاثاء، عن شكره لجهود الحشد الشعبي في درء المخاطر عن حقل مجنون النفطي في مدينة البصرة.وقال نعمة في تصريح اورده موقع “الحشد الشعبي”، إن، “لمناسبة الذكرى الأولى لاستلام الكادر العراقي حقل مجنون النفطي شمال مدينة البصرة نتقدم بالشكر لابناء الحشد الشعبي وبالخصوص الهندسة العسكرية لمساهمتهم في الحفاظ […]

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