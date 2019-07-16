2019/07/16 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز المصنف الأول، نوفاك جوكوفيتش، بداية متوترة ليقدم أداء قويا ويسحق البلجيكي ديفيد غوفين، المصنف 21، في 3 مجموعات، ويتأهل إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.وسيتساءل غوفين عما حدث بعد أن بدا اللاعب الأفضل في بداية المباراة، وكسر إرسال منافسه الصربي ليتقدم 4-3 في المجموعة الأولى.وبعد نصف ساعة أخرى كان قد خسر عشرة أشواط متتالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصف ساعة استثنائية تقود جوكوفيتش إلى نصف نهائي ويمبلدون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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