بياف: حفل باهت غابت عنه نجمات لبنان وتكرار في أسماء المكرمين

2019/07/16 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفيرة وفاء بن خليفة والمحافظ زياد شبيب

الممثل التركي باريت أردوتش يتسّلم درع بياف

ميشال ضاهر والمكرم رفيق علي أحمد وريما نجيم

الممثلة عايدة صبرا

الممثلة القديرة لبنى عبد العزيز

الممثل رفيق علي أحمد

الفنّان المصري محمد رمضان

سيلفي بين ملحم زين والمعجبات

لطيفة التونسية خلال تكريمها

28الفنّان ملحم زين يقدم أغنية ضمن إستعراض فنّي راقص

المغنّي السوري ناصيف زيتون

المغنّي الجزائري سولكينغ يلقي كلمة بعد تسلمه درع بياف

النجم وائل كفوري

المكرّمة الفنّانة رلى حمادة تلقي كلمة

الفنّان المصري محمد رمضان يتلقى درع بياف

“ساحة الشهداء” في بيروت المكان الذي أقيم فيه حفل “البياف”

الممثلة سلافة معمار

الفنّان المصري محمد رمضان

النجم وائل كفوري

مدير عام طيران الشرق الأوسط محمد الحوت محافظ بيروت زياد زياد شبيب وريما نجيم

زياد حمزه مدير قطاعي الموسيقى والإذاعات في أم بي سي يتلقى درع بياف

سوزي كنيدي شبيهة مارلين مونرو

30السيدة سميرة الضاهر أول سفيرة عُينت في لبنان

المكرّمة رلى حمادة

ملحم زين بعد تكريمه من بياف

الممثل التركي باريت أردوتش يلقي كلمة بعد تسلمه درع بياف

المخرج ميلاد أبي رعد مكرّماً من بياف

المخرج ميلاد أبي رعد يلقي كلمته

المكرّمة الفنّانة سلافة معمار

بياف تكرّم القوات الدولية في الجنوب اللبناني بقيادة الجنرال ستيفانو دل كول

ريما نجيم مقدمة حفل “البياف”

الكاتبة والممثلة كارين رزق الله

فيرا يمّين تقدم درع بياف للإعلامي نيشان

35الممثل محمد رمضان والممثلة حلا شيحا

نقولا دانيال يلقي كلمة في تكريمه

نجح مهرجان بياف، بدورته العاشرة، بتكريم عدد من أصحاب الإنجازات الجمة والخطى الثابتة في عدد من المجالات الفنية والسياسية والإجتماعية، إلا أن تغطية المهرجان بالنسبة للصحافيين كانت أشبه بالعقاب، برغم مساحة السجادة الحمراء التي فرشت على الأرض، إلا أنها كانت سبباً في إعاقة إجراء الحوارات مع المكرمين والضيوف بشكل مريح.

على مدى ثلاث ساعات متواصلة امتدّت سهرة “البياف” رغم تشديد من المنظّمين على اختصار كلمات المكرَّمين والمكرِّمات، ولم يعرف سبب عدم تقديم لطيفة التونسية أي فقرة غنائية، ولوحظ غياب تام لتكريم أي فنانة لبنانية أو عربية في مجال الغناء في هذه الدورة، واقتصرت التكريمات على الممثلات فقط.

محمد رمضان وحلا شيحا

إليسا ترفع شعار لا للإستسلام وتبوح بسرّ قلة حفلاتها

أسماء بعض المكرمين مفاجأة

وكانت أسماء بعض المكرمين مفاجئة، وبعضهم سمع به الجمهور للمرة الأولى في الحفل، وتمّ تكريم بعض الأسماء للمرة الثانية.



كما فضل بعض النجوم أن لا يمروا على السجادة الحمراء أبرزهم: “وائل كفوري، ملحم زين والنجمة السورية سلافة معمار”.

وظهر الحفل وكأنه باهت وغير منسق، ويحتاج لإعادة نظر في السنوات القادمة، في حال أردا القيمون عليه إنقاذه من دائرة التكرار والوقوع في فخ الملل.

النجم المصري محمد رمضان أحدث زلزالاً من لحظة وصوله إلى المهرجان ولغاية انتهاء الحفل، الذي كان ينقل مباشرة عبر قناة “الجديد” اللبنانية وعدد من المحطات والإذاعات العربية الأخرى، .

رولا حمادة خلال تكريمها

مشاهدات من الحفل:

-امتدّ الحفل من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى الـ 11:30 بعد منتصف الليل، وتولّت عرضه شاشة الجديد.

-حرصاً على الالتزام بالوقت المحدّد سلفاً لنقل الحفل مباشرةً على الهواء، تمنّى القيّمون على الحفل من الضيوف والمكرّمين اختصار كلماتهم على المسرح، ولم تحاول مقدّمة الحفل ريما نجيم لجم أي استطراد من قبل الضيوف .

-اقترح الممثل اللبناني رفيق علي أحمد أن يصار إلى تشكيل حكومة من النساء وفي حال نجحن يكون هذا إنجازا، وفي حال لا، نرى على الشاشات وجوهاً جميلة.

الممثلة لبنى عبد العزيز

-الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز قالت “نحن موجودون في مكان تاريخي لا يمكن أن أنساه أبداً، وهذا التكريم الثاني لي ولبنان أخذت مكاناً مهماً في قلبي “.

فساتين النجمات العربيات في حفل الـ BIAF من الأكثر أناقة؟

-الفنان السوري ناصيف زيتون أهدى تكريمه إلى بلده سوريا ولروح والده، وقال “منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون فناناً ناجحاً ويتم تكريمي، وسعيد حيث يتم تكريمي في البلد الذي انطلقت منه.

– لطيفة التونسية أهدت تكريمها لجمهورها في قرطاج الذي ينتظرها بعد سنوات، وكذلك قدمت تكريمها لوالدتها.

– سلافة معمار شكرت “بياف” على تكريمها، وأهدت التكريم لجمهورها ولبلدها سوريا، وتمنت أن تحصل مثل هذه اللقاءات في سوريا .

سلافة معمار خلال تكريمها في “بياف”

– حصد مسلسل “انتي مين” حصّة الأسد من التكريمات، فحصل أغلب ممثليه على جوائز تكريمية من الكاتبة والممثلة كارين رزق الله إلى جوليا قصار وعايدة صبرا ونقولا دانييلا.

-خطف الممثل التركي باريش أردوتش الأضواء، وبدا طبيعياً وبسيطاً في مكانه، ملقيا كلمة باللغة الإنكليزية أعرب فيها عن سعادته بهذا التكريم، وقال إنه من فانز المخرجة اللبنانية نادين لبكي وهو معجب بكلّ ما تقدمه”.

– الفنان التشكيلي أحمد الحاج قام برسم لوحة حسن كامل الصباح الذي أهديث دورة البياف العاشرة له.

سيلفي بين ملحم زين والمعجبات

– كلام نيشان خلال تكريمه كان معبراً ةويختصر مسيرة كل انسان يريد النجاح دون الإتكال على شكله الخارجي.

– تكريم زياد حمزة مدير قطاعي الموسيقى والإذاعات في “MBC”.

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