حقوق الانسان في واسط تعبر عن قلقها من الازدحام الشديد في مواقف الاحتجاز

2019/07/16 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة واسط عن قلقه إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في المحافظة .وقال مدير المكتب جواد الشمري ان الاعداد الكبيرة في بعض مواقف الاحتجاز المؤقت ومنها شعبة الموقف والتسفيرات الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 200 شخص ،والموجود الفعلي فيه 320 بين موقوف ومحكوم ، يثير قلقنا لما […]

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