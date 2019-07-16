2019/07/16 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر مصرف الرشيد ،اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن السلف التي يمنحها للمتقاعدين، نافياً في الوقت نفسه توقفها.وذكر المصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “مستمر بمنح سلفة المتقاعدين والتي تتراوح مابين (٣) مليون كحد ادنى و(٨) مليون كحد اعلى”، مبينا ان “تلك السلفة تمنح للمتقاعد الاصيل ولاتمنح لخلفه”.واضاف ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد ينفي توقف سلف المتقاعدين ويعلن شروط منحها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد ينفي توقف سلف المتقاعدين ويعلن شروط منحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).