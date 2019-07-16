2019/07/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الثلاثاء، مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر التنسيق المشترك لاعادة النازحين لمناطقهم الاصلية ودعمهم.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد سعادة السفير الاميركي ماثيو تولر والوفد المرافق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الهجرة يبحث مع السفير الامريكي لدى العراق عودة النازحين إلى مناطقهم وكالة خطوة برس.

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