2019/07/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد كردستان برئاسة مسرور يصل إلى بغداد

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