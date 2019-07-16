العراق يعيد أطفالا كانوا مختطفين لدى داعش في سوريا

2019/07/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الثلاثاء، عودة عدد من الاطفال المختطفين لدى داعش الاجرامي الى مناطقهم في نينوى.

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