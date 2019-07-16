2019/07/16 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علاء طارق

توقعت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي, الثلاثاء, الغاء مقترح اعتبار نسبة الـ 30 % لأعلى الاصوات او نسبة 70 % المقترحة من قبل كتلة النهج الوطني وعدم التصويت عليهما عند طرح تعديل قانون المجالس المحلية للعام الجاري للتصويت.

وقالت الحامدي، إن “الكتل السياسية الكبيرة سترفض مقترح تعديل احتساب نتائج الانتخابات لأعلى بنسبة 30% ومقترح كتلة النهج الوطني التي ترفع النسبة الى 70% من مجمل الاصوات”.

واضافت الحامدي، أن “الكتل الكبيرة ماضية باحتساب نسبة 1,9 للنتائج ومن لم يصل لهذه النسبة سيتم اضافة مقعديين لافضل الخاسرين بعدد الاصوات”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم اقراره قبل العطلة التشريعية للبرلمان، مبيناً ان هناك توجه لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تتوقع الغاء مقترح نسبة 30% او 70%لأعلى الاصوات لانتخابات المجالس المحلية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تتوقع الغاء مقترح نسبة 30% او 70%لأعلى الاصوات لانتخابات المجالس المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).