القنصلية الايرانية بكربلاء تصدر بيانا من 7 نقاط رداً على احتجاجات لاصحاب شركات سفر

2019/07/16 | 12:04

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بغداد اليوم - كربلاء

بغداد اليوم _ بغداد

وصل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء (16 تموز 2019)، الى العاصمة بغداد، على رأس وفد كردي حكومي رفيع.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني وصل الى بغداد صباح اليوم، على رأس وفد

بغداد اليوم -متابعة

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (16 تموز 2019)، عن اعتراض بعض النواب، وكبار موظفي الرئاسات الثلاث، على قانون الخدمة المدنية الاتحادية التي من شانه الحد من التفاوت في رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء 16 تموز 2019، أن بلاده ستبيع النفط، لكنها لن تبيع شرفها ابداً.

وقال ظريف الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة في حوار مع مقدمة بر

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