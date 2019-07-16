أوروبا تقلل من شأن انتهاكات إيران… ونتنياهو: تسترضونها كما فعلتم مع النازية

2019/07/16 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، أن الاتفاق مع إيران «لا يزال حيا».وقالت في مؤتمر صحافي

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