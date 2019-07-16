وفد كوردي رفيع برئاسة مسرور بارزاني يصل بغداد

2019/07/16 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد من حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني الى العاصمة العراقية بغداد للقاء مسؤوليها.ويبحث الوفد الكوردي حل المشاكل العالقة بين بغداد واقليم كوردستان.وقال مسرور بارزاني قبيل الزيارة انها تأتي لبحث حل جميع الخلافات بين حكومتي الاتحادية الاقليم، وفق مقررات الدستور.واضاف ان الزيارة تعبر عن حسن النوايا والرغبة الحقيقية للحوار مع بغداد.

وقال مصدر كوردي في حديث ورد لشفق نيوز، إن الوفد الذي يرافق بارزاني، يتألف من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري.واضاف أن الوفد الحكومي الكوردستاني سيلتقي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، بالاضافة أن الوفد الوزاري قد يجري لقاءات مع قوى وكتل عراقية اخرى.وأكد أن "الزيارة تهدف لإبداء حسن النية، في ظل الأجواء الايجابية الناتجة من تحسن العلاقات بين اربيل وبغداد"، مشيراً الى أن "الزيارة تهدف ايضاً لتهيئة الارضية لزيارات أخرى، سيتم خلالها بحث الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في مختلف القضايا العالقة".وأضاف المصدر أن "حكومة اقليم كوردستان تتعرض لهجمة اعلامية من قوى وأحزاب سياسية عراقية عديدة، إلا أنها لن ترد على تلك الحملات، بل تريد حسن النية وهذا ما اكده مسرور بارزاني في اول خطاب له بعد أدائه اليمين رئيساً لحكومة اقليم كوردستان".وكان مسرور بارزاني، قال في خطابه امام البرلمان بعيد أدائه اليمين، إن حكومته ستضع على رأس اولوياتها، بناء علاقات مستقرة وراسخة مع بغداد.وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني الى بغداد، وتأتي بعد اقل من اسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز يوليو الجاري.

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