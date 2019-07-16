الوطني الكردستاني: خلافات بغداد واربيل لن يحلها الدستور

2019/07/16 | 12:06

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بغداد:سومر نيوز

اكدت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية جوان إحسان، أن هناك خشية في اقليم كردستان من أن تطبق ...

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