أوبك تسجل انخفاضاً في اسعار النفط

2019/07/16 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت اسعار نفط سلة اوبك، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في تعاملاتها

اليومية .وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك)

الصادرة اليوم، ان " سعر نفط بلغ 66.79 دولارا للبرميل

الواحد ليوم امس الاثنين مقارنة بـ 67.36 دولارا للبرميل

يوم الجمعة الماضية ".وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا لسياسة الانتاج ، 13 نوعا هي خام (

صحارى) الجزائري ، والايراني الثقيل و( البصرة) العراقي وخام التصدير

الكويتي وخام ( السدر) الليبي وخام ( بوني) النيجيري والخام العربي

الخفيف السعودي وخام ( مريات) السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول)

الانغولي و( اورينت) الاكوادوري وزافيرو( غينيا الاستوائية) ورابي

الخفيف( جابون) .

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