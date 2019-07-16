2019/07/16 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال آمر اللواء، ميثم الزيدي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوات اللواء 26 بالتنسيق مع القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية شرعت بخطة أمنية مرنة وحديثة تمثلت بنشر كمائن ومفارز في عمق الصحراء بعمق 50 كم إضافة إلى تأمين طريق عرعر الحدودي بشكل مباشر لتفويج قوافل الحجاج".وأضاف، أن" الواجب يشترك فيه كل أقسام اللواء والصنوف القتالية والداعمة والساندة والاتصالات والتوجيه الديني والإعلام والصنوف الخدمية الأخرى منها المواكب الحسينية ".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يشرع بخطة امنية لتامين طريق الحجاج عبر منفذ عرعر) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يشرع بخطة امنية لتامين طريق الحجاج عبر منفذ عرعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).