مصدر يكشف السبب وراء زيارة بارزاني لبغداد

2019/07/16 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح لموقع "الغدير"، ان" زيارة رئيس حكومة كردستان العراق "مسرور بارزاني" الى بغداد على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، هو لتحسين العلاقات بين اربيل وبغداد".واضاف أن" الزيارة تهدف ايضاً لتهيئة الارضية لزيارات أخرى، سيتم خلالها بحث الخلافات بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في مختلف القضايا العالقة"، مشيرا، الى ان" الوفد الذي سيرافق بارزاني، يتألف من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري".واكد، ان" الوفد سيلتقي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح".واشار الى ان" الوفد قد يجري لقاءات مع قوى وكتل عراقية اخرى".انتهى..م.م

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