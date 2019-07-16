إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية في العراق

2019/07/16 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون عراقيون إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوبي العراق، ما تسبب في إيقاف عمليات التحميل، اليوم الثلاثاء، لفترة وجيزة، لكن ...

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