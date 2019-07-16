استقرار أسهم أوروبا مع ترقب نتائج أعمال ومؤشرات

2019/07/16 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر يوم الثلاثاء فيما يترقب مستثمرون سيلا من نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني ومجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن التباطؤ العالمي واقتصاد منطقة اليورو.

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