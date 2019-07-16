2019/07/16 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب فريق الصناعة قصي منير، ان الطريقة التي وقع بها نجم المنتخب الوطني ولاعب الشرطة مهند علي {ميمي} مع الدحيل القطري غير مقبولة، وهناك تقصير في طريقة تقديم أهم لاعب في المنتخب العراقي”.وبين منير في برنامج ان “آلية الدوري التاهيلي ظالمة للاندية المشاركة وكان الاجدر بلجنة المسابقات جعل الدوري التأهيلي ذهابا وايابا”،مضيفا ان “نادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصي منير: طريقة تقديم ميمي مع الدحيل غير مقبولة وآلية الدور التأهيلي ظالمة جداً وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصي منير: طريقة تقديم ميمي مع الدحيل غير مقبولة وآلية الدور التأهيلي ظالمة جداً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصي منير: طريقة تقديم ميمي مع الدحيل غير مقبولة وآلية الدور التأهيلي ظالمة جداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).