وزارة الثقافة: تحديد شباط 2020 موعداً لتقديم خطة إدارة بابل الأثرية لليونيسكو

2019/07/16 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية شهر شباط من العام المقبل موعداً لإعداد وإنجاز خطة إدارة مدينة بابل الأثرية، وتقديمها لمجلس المواقع الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب، سميعة الغلاب، قولها، إن اللجنة عملت منذ تشكيلها على الاهتمام بالمواقع الأثرية، ووضعت خارطة طريق لإدراج جميع المواقع التي تستحق في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، كما نقلت الصحيفة عن وزير الثقافة، عبد الأمير الحمداني، قوله إن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم خطة لإدارة الممتلك الثقافي بابل بحدوده المعروفة بشكل واضح، وأن تكون هناك جهة قطاعية واحدة مسؤولة عن إدارة هذا الملف.

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