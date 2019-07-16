رئيس الجمهورية يلتقي رئيس حكومة اقليم كردستان

2019/07/16 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم احمد صالح بقصر السلام وفد اقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني الذي وصل الى بغداد اليوم.

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