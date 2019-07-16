اطفاء الحريق الذي اندلع في رصيف ” ميناء الخفكة ” لتصدير النفط للسوق العالمية في البصرة

2019/07/16 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في ميناء (الخفكة) بمحافظة البصرة جنوبي العراق.وقال مصدر في الميناء إنه يسنطيع التاكيد بانه تمت السيطرة على الحريق واخماده بشكل كامل ٫ واضاف: “السلطات أخلت 100 موظف من الميناء الذي يصدر النفط للأسواق العالمية ولمتكن هناك خسائر بشرية في الحريق وسيتكفل التحقيق بمعرفة أسباب …

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