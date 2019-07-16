مسرور بارزاني يصل بغداد على رأس وفد كردي حكومي رفيع

2019/07/16 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد على رأس وفد كردي حكومي رفيع.

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