المفوضية تدعو الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة الى المزيد من التعاون والتنسيق معها

2019/07/16 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران، اليوم الاثنين، جميع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة الى ضرورة التعاون والتنسيق.

واضاف البدران في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اوذلك “مع مفوضية الانتخابات عبر حث الموظفين الى الاسراع بتحديث بياناتهم بايومتريا وتدقيق بياناتهم وتقاطعها مع سجل الناخبين وعبر الفرق الجوالة التابعة للمفوضية”.

موكد على “تسخير امكانيات الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة ووسائل الاعلام التابعة لها لغرض الترويج وزيادة الوعي الانتخابي والتثقيفي لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة”.

لافتا الى ان “المفوضية وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الاعلام والاتصال الحكومي شكلت لجنة التثقيف الاعلامي الانتخابي لغرض رفع الوعي الانتخابي والتثقيف للناخب العراقي ومنهم موظفو الوزارات”.

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