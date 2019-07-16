2019/07/16 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1205 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر الدولار يشهد تطورات في الأسواق العراقية النعيم نيوز.

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