2019/07/16 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نفط الوسط بكرة الصالات من التغلب على منتخب مشهد الاولمبي في مباراة ودية اقيمت بينهما ضمن المعسكر المقام في ايران استعداداً لبطولة اندية اسيا التي ستنطلق بداية شهر آب المقبل في تايلند .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز ودي لصالات نفط الوسط في معسكر ايران تحضيرا لاندية اسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز ودي لصالات نفط الوسط في معسكر ايران تحضيرا لاندية اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).