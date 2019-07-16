2019/07/16 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اكتشفت دراسة سويدية أن الطريقة التي تتحرك بها العناكب ذات الأرجل المشعرة، يمكن أن تكون السبب وراء خوف الناس منها.ويقول العلماء إن العناكب تتحرك بطريقة “فريدة” تسبب الخوف، حيث تحرّك أرجلها بأسلوب يجعلها تبدو بشكل “شبكي”، بينما يفضل الناس المظهر المنحني.وقال الباحث الرائد، فيليب ليندنر، من جامعة ستوكهولم: “تشير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف سر خوف الناس من العناكب! وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف سر خوف الناس من العناكب!) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف سر خوف الناس من العناكب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).