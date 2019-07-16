كيف تتفادى رائحة العرق القوية مع ارتفاع الرطوبة؟

2019/07/16 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترتفع نسبة تشبّع الهواء بالماء مع ارتفاع رطوبة الطقس، ويعيق ذلك قدرة الجسم على تبريد نفسه من خلال التعرّق، فتزداد حرارة الجسم وغزارة العرق إلى أن تصبح الرائحة كريهة.



ويمكنك تفادي الرائحة النفاذة للعرق خلال الصيف بواسطة تعديل بعض العادات، كالتالي:

* لا تتناول النيكوتين والكافيين مع بعضهما البعض، وبالمثل يؤدي تعاطي الكحول مع النيكوتين إلى النتيجة نفسها، وهي الرائحة القوية للعرق.



إذا كنت تدخن قلل مدخلات جسمك من الكافيين مثل القهوة.* لا تستحم بماء ساخن، لأنه يزيد تعرّق الجسم خلال الساعة التالي للحمّام، حتى لو كان ذلك قبل النوم مباشرة.* اختيار الملابس القطنية الواسعة يقلل من التعرّق، ويخفّف الرائحة.* تخرج السموم والمواد المؤكسدة مع العرق، لذلك اشرب الكثير من الماء ليقوم الجسم بإخراج فضلاته عن طريق البول أيضاً.* لا تأكل الكثير من البصل والثوم والبهارات الحارّة والأطعمة المقلية.* إذا ظلّت مشكلة الرائحة القوية للعرق استخدم الصابون المضاد للبكتريا لبضعة أسابيع خاصة في الاستحمام قبل النوم.

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