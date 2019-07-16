2019/07/16 | 13:06

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مجلس ديالى يصوت على اختيار كريم العزاوي مديراً لهيأة استثمار المحافظة

يتبع ......

بغداد اليوم - بغداد

اجل مجلس واسط ، الثلاثاء 16 تموز 2019، جلسة استضافة المحافظ محمد المياحي حول حادثة الاعتداء على ضابط لعدم اكتمال النصاب.

وكان مجلس محافظة واسط، حدد الاثنين (15 تموز 2019)، اليوم الثلاثاء موعدا لاستجواب المحافظ محمد المي

بغداد اليوم- النجف

لقي شاب من أهالي محافظة النجف، مصرعه "جراء التعذيب" خلال التحقيق معه في حادثة سرقة، وفقاً لما اعلنه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف حسين العيساوي.

وقال مصدر محلي بالنجف، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - متابعة

حصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة تتضمن إنهاء تكليف مدير عام الشركة العامة لصناعة الادوية (بالوكالة)، في سامراء وتعيين بديل عنه.

ونص أمر وزاري يحمل توقيع وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري على، أنه "تقرر إنهاء تكليف ليث

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