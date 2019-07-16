معركة عام ونصف مع إيران

2019/07/16 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع القليلة الماضية، نشطت الدبلوماسية الدولية تسعى لمنع قيام معركة على ضفتي الخليج.ورغم هذا الجهد، يتزايد عدد القطع البحرية العسكرية

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