الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات سياسية ومالية على تركيا

2019/07/16 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في

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