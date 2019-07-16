شرطة النجف تكذب أنباء تعذيب شاب بأحد مراكزها التحقيقية

2019/07/16 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذبت مديرية شرطة النجف، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن تعذيب شاب بأحد مراكزها التحقيقية.

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