2019/07/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحج والعمرة تعلن عبور 1880 حاجاً عراقياً عبر منفذ عرعر الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/16 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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