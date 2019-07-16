النرويج تعتقل داعية عراقيا أدين بالإرهاب في إيطاليا

2019/07/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت النرويج الداعية الكردي العراقي "الملا كريكار" بعد إدانته في إيطاليا بالتخطيط لمؤامرة إرهابية، حسب ما ذكرت خدمة الاستخبارات النرويجية.

و"الملا كريكار" (٦٣ عاما) واسمه الحقيقي نجم الدين أحمد فرج، لاجئ في النرويج منذ عام ١٩٩١.

واتهمت إيطاليا "الملا كريكار" بقيادة شبكة مرتبطة بتنظيم داعش ويشتبه في تخطيطها لهجمات في الغرب.

وقضت محكمة إيطاليا في مدينة بولزانو بسجن "الملا كريكار" ١٢ عاما بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسيمثل الداعية العراقي أمام محكمة الأربعاء.

وكان "كريكار" مهددا بالترحيل من النرويج منذ عام ٢٠٠٣ على خلفية اعتباره تهديدا للأمن القومي.

ويمنع القانون النرويجي تسليمه للعراق خشية صدور أحكام بالإعدام.

وفي عام ٢٠١٦ ألغت إيطاليا طلبا للنرويج بتسليم كريكار ما أحبط المسؤولين النرويجيين الذي وجدوا في ذلك فرصة في التخلص من الرجل المثير للجدل.

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