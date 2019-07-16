2019/07/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكد قائممقام قضاء قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه، غرب ايران، مراعلي تاتار، الثلاثاء، جاهزية منفذ خسروي الحدودي مع العراق لعبور الزوار لأداء مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين {عليه السلام}.

وقال مراعلي تاتار ان "منفذ خسروي الحدودي يعد من أهم المنافذ البرية الحدودية بين ايران والعراق منذ سنوات عديدة، وفي الوقت الحاضر يعبر طيلة ايام العام آلاف المسافرين من الرعايا العراقيين وتصدر السلع عبر هذا المنفذ الحدودي الى العراق، وهذا الامر يؤكد على الامن التام في هذا المركز الحدودي من جانب ايران وكذلك في البلد المجاور، واننا ننتظر قرار الجانب العراقي لافتتاح منفذ خسروي الحدودي".واضاف تاتار ان "مرور عدة آلاف من الزوار يوميا عبر مدينة قصر شيرين والانتقال إلى منفذ خسروي الحدودي سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والثقافية والدينية في المنطقة".من جانبه قال المدير العام للنقل البري والمحطات بمحافظة كرمانشاه فريبرز كرمي انه "تم تجهيز المحطة بالكامل بالمعدات وكذلك البرامج اللازمة لمغادرة الزوار من البلاد، وإذا قرر الجانب العراقي ، سيتم نصب بوابات الخروج بأفضل شكل ممكن".واضاف ان "وجود وسائل الراحة، والعديد من الاجهزة والبرامج اللازمة لتواجد الزوار في محطة خسروي الحدودية، ستجعل هذه المحطة مضيفا جيدا للغاية لزوار الأربعين".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول ايراني: منفذ خسروي الحدودي جاهز لعبور زوار الأربعين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول ايراني: منفذ خسروي الحدودي جاهز لعبور زوار الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).