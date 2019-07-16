حدث سرياني كبير في مدينة بغديدا السريانية

2019/07/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقام مركز مار يعقوب السروجي لمحو الأمية باللغة السريانية حفلاً كبيراً لتتويج المتخرّجين من هذا المركز وتوزيع النتائج عليهم عصر هذا اليوم الأثنين 15 تموز 2019 في مركز دار مار بولس للخدمات الكنسية .بدأ الحفل بالترحيب بالضّيوف والمشاركين باللغتين العربية والسريانية من قبل عريفي الحفل “مؤيد كرومي وكاترين عصام” …

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