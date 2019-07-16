قائد الثورة الاسلامية: بريطاينا تقوم بعمليات قرصنة وتضفي عليها القانونية

2019/07/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله عدد من مسؤولي الدولة الايرانية، ان" القضايا العالقة بيننا وبين الدول الأوروبية تعود الى تكبرها".واضاف، ان" بريطانيا الخبيثة تقوم بقرصنة بحرية وتسرق سفينتنا وترتكب الجرمية ثم تضفي عليها صبغة القانونية".واكد، قائجد الثورة الاسلامية، في كلمته، على ان" ايران لن تترك سرقة بريطانيا لناقلة النفط دون رد".واشار الى ان" الآفة الكبرى للدول الغربية تكبرها وستمضي في سياستها اذا رأت أن الدولة التي أمامها ضعيفة".انتهى..م.م

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