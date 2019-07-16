الجمارك تنفي انباء بيع سفينة المانية بأم قصر

2019/07/16 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" جميع عمليات بيع الاموال المصادرة والمتروكة بموجب احكام قضائية تتم استنادا الى احكام قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل ونظام بيع الاموال المصادرة والمتروكة رقم ١٤ لسنة ١٩٨٥".انتهى..م.م

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