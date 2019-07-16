تأجيل جلسة استجواب محافظ واسط

2019/07/16 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط: يس عراق قرر مجلس محافظة واسط ،اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة استجواب المحافظ محمد المياحي.وقال مصدر في المجلس لـ”يس عراق”، إن “مجلس محافظة واسط قرر اليوم، تأجيل جلسة استجواب المحافظ محمد المياحي”.وعزا المصدر، السبب إلى “عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها”.وكان المجلس قد حدد جلسة اليوم ، موعداً لاستجواب المحافظ محمد جميل المياحي، […]

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