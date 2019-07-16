بسبب تراكم الديون .. انتحار شرطي مرور في اربيل

2019/07/16 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم منتسب في شرطة المرور العامة في اربيل يوم الثلاثاء على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح ناري بسبب تراكم الديون المالية عليه.

وقال مصدر امني مسؤول اليوم ان منتسبا في مديرية المرور يُدعى (ر، م) اقدم على انهاء حياته.

واضاف المصدر انه بحسب اقول ذوي المنتسب فان الاخير اقدم على هذه الفعلة بسبب تراكم الديون عليه.

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