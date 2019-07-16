2019/07/16 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح العراق والمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، منفذ عرعر الحدودي لعبور الدفعة الأولى من حجاج البر، بحضور رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ د.خالد العطية والسفير السعودي عبد العزيز الشمري.وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، أن” الشيخ العطية والسفير الشمري ودعا الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ العطية والسفير السعودي يفتتحان منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين النعيم نيوز.

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