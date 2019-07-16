اقتصاد الصين في «وضع معقد» مع أدنى نمو في 27 عاماً

2019/07/16 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام، وهي أبطأ وتيرة في 27 عاماً، مع

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