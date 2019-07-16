ضبط مخزن وهمي يحتوي ثلاثة اطنان من الادوية في بعقوبة

2019/07/16 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى عن ضبط مخزن وهمي يحتوي على كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية في بعقوبة .وقال فارس العزاوي اليوم ان فريقا مشتركا من قسم التفتيش في دائرة الصحة وبالتنسيق مع الامن الوطني ضبط مخزنا وهميا داخل منزل سكني في منطقة التحرير في بعقوبة .مركز محافظة ديالى .واضاف ان المخزن […]

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